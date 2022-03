Pogoda na dziś - niedziela 20.03. Nawet 11 stopni, miejscami silniejszy wiatr

Pogoda na dziś, czyli niedzielę 20.03, zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia do 11 stopni. Lokalnie niewykluczone są silniejsze porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na niedzielę przyniesie dużo słońca. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, a na zachodzie chwilami silny wiatr, powieje z południowego wschodu i wschodu.

Pogoda na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę 20.03

Wilgotność powietrza w niedzielę na przeważającym obszarze wyniesie 50 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Warunki biometo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Słonecznie. Termometry wskażą do 9 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe dojdzie do 1033 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Dużo słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1047 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Synoptycy prognozują dużo słońca. Temperatura dojdzie do 10 st. C. Powieje południowo wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1034 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe dojdzie do 1025 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 8 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

