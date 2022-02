Pogoda na dziś - niedziela 20.02. Opady i mocne porywy wiatru w całym kraju

Niedziela w całej Polsce przyniesie opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie wyraźnie słabszy niż pierwszego dnia weekendu, w porywach nie powinien przekraczać 70 kilometrów na godzinę. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Będą pojawiać się okresowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 80-90 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalny chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl