Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Tylko na zachodzie nie powinno padać. W pozostałej części Polski przelotnie popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie i wschodzie spodziewane są burze, podczas których może spaść do 20 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiejący z północy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.