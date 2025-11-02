Warunki biometeorologiczne w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

W niedzielę w dużej części kraju wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie kraju pojawią się dość obfite opady deszczu, którego spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy i w centrum kraju okresami spadnie słabszy deszcz, którego suma wyniesie do 5 l/mkw. Poza tym opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę

W południowo-zachodniej części kraju wilgotność powietrza będzie wysoka i wyniesie powyżej 90 procent. W centrum i na północy Polski wyniesie ona 70 procent, a poniżej 70 procent - w południowo-wschodniej części kraju. Warunki biometeorologiczne w większości kraju będą niekorzystne, neutralne jedynie na południowym wschodzie Polski.

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie z przejaśnieniami. Pod wieczór spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedzielne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurnne. Okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę aura będzie pochmurna, a okresami wystąpi deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna, okresami spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 15 st. C. Wiać będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Kraków w niedzielę będzie pochmurny z przejaśnieniami. Pod wieczór spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 987 hPa.

