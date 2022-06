Pogoda na dziś - niedziela 19.06. Ogromna różnica temperatury. To będzie skutkować gwałtownymi zjawiskami

Termometry pokażą maksymalnie od 18-20 stopni Celsjusza nad morzem, 24 st. C na Kaszubach, przez 32 st. C w centrum kraju, do 35-37 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Ogromna różnica temperatury między pasem nadmorskim a południowym zachodem kraju świadczy o zderzeniu się nad Polskę dwóch bardzo różnych mas powietrza. Strefę ich styku, czyli falujący między masami front atmosferyczny, będzie polem starć skutkujących burzami z silnymi uderzeniami wiatru.