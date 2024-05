Pogoda na dziś. W niedzielę 19.05 na dużym obszarze Polski pojawią się burze. Deszcz będzie padać obficie, spadnie grad, a wiatr mocno się rozpędzi. Temperatura osiągnie od 20 do 24 stopni Celsjusza.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie. Przelotnie popada deszcz oraz wystąpią burze z opadami do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę Lokalnie spadnie również grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr, nadciagający na ogół z kierunków południowych, powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie będzie zmienne. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Na niedzielę dla Gdańska , Sopotu i Gdyni prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje zmienny, na ogół słaby i umiarkowany, w czasie burz silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zachmurzenie będzie zmienne. Po południu przelotnie popada deszcz i pojawią się burze. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz silny. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.