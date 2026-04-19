Pogoda na dziś - niedziela, 19.04. Prawie 20 stopni, możliwe burze

Burzowe chmury
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - niedziela, 19.04. Dzień przyniesie wymagającą pogodę w części kraju. Pojawią się opady deszczu, a nawet burze. Termometry pokażą blisko 20 stopni Celsjusza.

Na wschodzie i w centrum czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie, ale bez opadów. Na zachodzie zaś zachmurzenie wzrośnie do całkowitego, początkowo ze słabymi, a wieczorem umiarkowanymi opadami deszczu (od 2-5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy na krańcach zachodnich). Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej wystąpi ryzyko burzy.

Termometry w niedzielę pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 13-14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17-19 st. C w centrum i na południu Polski. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowym zachodzie Polski - przekroczy 90 procent. Odczujemy na ogół ciepło, a w mniejszej części kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo w niedzielę będą niekorzystne na zachodzie, a w części centralnej i wschodniej - neutralne i korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Na niedzielę dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie, ale bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 17-18 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać, następnie - wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się pochmurna niedziela w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, w pierwszej części dnia prognozowane są słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie spadać, następnie - wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Zapowiada się pochmurna niedziela w Poznaniu. Okresami wystąpią słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 17-18 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać, a następnie - wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na niedzielę dla Wrocławia prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu od godzin popołudniowych. Wieczorem opady się nasilą. Na termometrach zobaczymy do 15-16 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać, następnie - wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela przyniesie w Krakowie duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu w godzinach wieczornych. Termometry pokażą maksymalnie 18-19 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać, następnie wzrastać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
