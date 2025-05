W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz, na zachodzie i południowym zachodzie o natężeniu do 10 litrów na metr kwadratowy, w pozostałych regionach - do 5 l/mkw. Niewykluczone są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum i na południowym zachodzie kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, tylko na wschodzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Na zachodzie okresami może okazać się dość silny.