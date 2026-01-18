Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

We wschodniej części kraju pojawi się więcej chmur, jednak w większości Polski aura będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10/-9 st. C na Podlasiu, przez -7/-4 st. C w regionach centralnych, do 2 st. C w zachodniej Polsce. Z południowego wschodu będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Warunki biometeo w niedzielę

W całym kraju wilgotność będzie utrzymywała się na poziomie 50-60 procent. Najwyższa będzie północnym wschodzie Polski. Warunki biometeo będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela upłynie w Warszawie pod znakiem słońca. Temperatura maksymalna wyniesie -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, a w południe sięgnie 1025 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie aura zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna nie przekroczy -6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe dojdzie do 1036 hPa i będzie rosło.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie ma rosnąć, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie pogodne niebo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie sięgnie 1016 hPa i ma być stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę aura w Krakowie okaże się słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma się wahać, a w południe osiągnie 1008 hPa.

