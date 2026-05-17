Pogoda na dziś - niedziela 17.05. Wędrówka opadów. Tu spadnie deszcz

Prognoza pogody na niedzielę
Pogoda na dziś. Niedziela 17.05 zapowiada się w wielu regionach Polski deszczowa. W Karpatach może zagrzmieć. Warunki biometeo przeważnie będą niekorzystne.

Niedziela przyniesie sporej części kraju duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy. Strefa opadów rozciągać się ma od Sudetów, Śląska i Małopolski, przez regiony centralne, aż po Warmię i Mazury. W Karpatach mogą pojawić się burze. We wschodniej Polsce niebo spowiją chmury, ale deszczu ma być mniej - do 5 l/mkw. Dość pogodna aura czeka nas tylko na Pomorzu i w regionach zachodnich.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, poprzez 13-14 st. C w centralnej Polsce, do 19-20 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Powieje głównie północno-zachodni wiatr, tylko na wschodzie południowo-wschodni. Podmuchy okażą się słabe i umiarkowane, okresami dość silne we wschodniej Polsce, a w burzach silne.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie w ciągu dnia od 60 do ponad 90 procent. Mieszkańcy zachodniej części kraju i krańców wschodnich odczują komfort termiczny, a pozostałych regionów - chłód. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na zachodzie i północnym zachodzie okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Duże zachmurzenie prognozowane jest w niedzielę w Warszawie. W ciągu dnia popada również deszcz. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północy. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie ma rosnąć, barometry wskażą w południe 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w niedzielę zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa, a ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu niedziela upłynie pod znakiem wzrastającego zachmurzenia. Po południu może popadać. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1000 hPa i będzie rosło.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie zapowiada się pochmurno i deszczowo. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie ma rosnąć, w południe barometry pokażą 988 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
