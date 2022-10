Pogoda na dziś - niedziela 16.10. Ciepło, deszcz tylko lokalnie

Niedziela rozpocznie się z przewagą pochmurnej aury. W ciągu dnia od zachodu i południa kraju będą postępować liczne rozpogodzenia. Na północy kraju możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 st. C w północnych regionach do 20-21 st. C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z kierunku południowo-zachodniego.