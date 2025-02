W niedzielę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. W większości kraju pojawią się przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Padać nie powinno tylko na północnym zachodzie i zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Północny powieje słabo i umiarkowanie.