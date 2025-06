W niedzielę w całym kraju możemy spodziewać się słonecznej aury. Wieczorem na krańcach zachodnich pojawi się ryzyko wystąpienia się burzy. Na termometrach zobaczymy od 24-25 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 26-27 st. C w centrum, do 29-31 st. C, a lokalnie nawet 32 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby, zmienny.