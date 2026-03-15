Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

W niedzielę w całej Polsce wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą duże opady deszczu. Strefa opadów ma przemieszczać się z zachodnich regionów w głąb kraju. Deszczu spadnie do 5 litrów na metr kwadratowy. Co więcej, w godzinach popołudniowych mogą pojawić się burze. Nie powinno padać jedynie na wschodzie kraju.

Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 17 st. C w centrum kraju, do lokalnie nawet 18 st. C na południu. Wiał będzie wiatr południowy, skręcający na zachodni i północno zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w burzach silny.

Warunki biometeo

Na południowym wschodzie kraju wilgotność powietrza będzie najniższa i spadnie poniżej 60 procent, zaś najwyższa zapanuje na północnym zachodzie naszego kraju - tam przekroczy nawet 90 procent. Warunki biometeorologiczne jedynie na wschodnich krańcach Polski będą neutralne, w pozostałych miejscach okażą się one niekorzystne. Na wschodzie odczujemy komfort termiczny, a na zachodzie kraju będzie nam chłodno.

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Pod wieczór z chmur będzie więcej, może też przelotnie popadać. Temperatura maksymalna nie przekroczy 17 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiał będzie wiatr zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe 1010 hPa.

Pogoda na dziś - niedziela

W niedzielę w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w niedzielę zachmurzone na ogół w dużym stopniu. Może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż 10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela przyniesie mieszkańcom Krakowa zachmurzenie kłębiaste. Będzie one umiarkowane i duże. Pod wieczór mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

