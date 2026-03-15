Pogoda na dziś - niedziela, 15.03. Opady przewędrują nad krajem. Może nawet zagrzmieć

Deszcz, parasole
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedzielę, 15.03, w wielu częściach kraju przyniesie pochmurną aurę. W wielu regionach przydadzą się parasole, miejscami może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy do 18 stopni.

W niedzielę w całej Polsce wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą duże opady deszczu. Strefa opadów ma przemieszczać się z zachodnich regionów w głąb kraju. Deszczu spadnie do 5 litrów na metr kwadratowy. Co więcej, w godzinach popołudniowych mogą pojawić się burze. Nie powinno padać jedynie na wschodzie kraju.

Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 17 st. C w centrum kraju, do lokalnie nawet 18 st. C na południu. Wiał będzie wiatr południowy, skręcający na zachodni i północno zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w burzach silny.

Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Na południowym wschodzie kraju wilgotność powietrza będzie najniższa i spadnie poniżej 60 procent, zaś najwyższa zapanuje na północnym zachodzie naszego kraju - tam przekroczy nawet 90 procent. Warunki biometeorologiczne jedynie na wschodnich krańcach Polski będą neutralne, w pozostałych miejscach okażą się one niekorzystne. Na wschodzie odczujemy komfort termiczny, a na zachodzie kraju będzie nam chłodno.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Pod wieczór z chmur będzie więcej, może też przelotnie popadać. Temperatura maksymalna nie przekroczy 17 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiał będzie wiatr zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe 1010 hPa.

Pogoda na dziś - niedziela

W niedzielę w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w niedzielę zachmurzone na ogół w dużym stopniu. Może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż 10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela przyniesie mieszkańcom Krakowa zachmurzenie kłębiaste. Będzie one umiarkowane i duże. Pod wieczór mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pracownicy uciekli z koparki w ostatniej chwili
Masy błota porwały koparkę. Nagranie
Świat
Lekki deszcz, noc
Nocą lokalnie może popadać, w dzień - zagrzmieć
Prognoza
Lis znajduje się pod opieką Bronx Zoo
Lis przepłynął ocean i trafił do zoo w Nowym Jorku
Ciekawostki
Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej w USA do wtorku do godz. 13 czasu lokalnego
Megaburza na horyzoncie. Zagraża prawie 200 milionom ludzi
Świat
Dwie strefy opadów w poniedziałek 16.03 nad Polską wg modelu GFS
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Sypnęło śniegiem. Utrudnienia na ważnej europejskiej trasie
Świat
shutterstock_2708086565_1
Na polskim biegunie zimna pojawiły się bociany. "10 dni wcześniej niż zwykle"
Polska
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Dziesiątki ofiar, trzydniowa żałoba narodowa
Świat
Burza Kona na Hawajach
Burza nawiedziła turystyczny raj
Świat
Zorza polarna, Nakielnica (Łódzkie)
Była widoczna na północy Europy, tej nocy może pojawić się nad Polską
Polska
Skutki powodzi w Balao (Ekwador)
W powodziach zginęło kilkanaście osób. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Mimulus cardinalis
Szybka ewolucja uratowała tę roślinę przed suszą
Nauka
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
Prognoza
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
Prognoza
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
Świat
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
Świat
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
