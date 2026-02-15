Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 15.02. Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu

Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedziela, 15.02 przyniesie solidny mróz - będzie niemal tak samo zimno jak w nocy, a temperatura nigdzie nie powinna przekroczyć zera. Nie odpuści także śnieg, którego miejscami dosypie nawet 10 centymetrów.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W niedzielę mieszkańcy północnej i zachodniej Polski mogą spodziewać się dużego zachmurzenia z licznymi rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze kraju nastanie pochmurna aura, a na południu i wschodzie wystąpią słabe, ale ciągłe opady śniegu. Dopada do 2-5 centymetrów, a lokalnie - nawet do 10 cm. Temperatura wyniesie maksymalnie od -11/-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -5/-4 st. C w centrum i na południu, do -1/0 st. C na zachodzie. W większości kraju wiatr, wiejący z północy, będzie słaby i umiarkowany. W Bieszczadach powieje jednak silniej - porywy osiągną do 40-50 kilometrów na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Klatka kluczowa-228527
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zróżnicowana w zależności od regionu - wyniesie od poniżej 60 procent na północnym zachodzie do ponad 95 procent na południowym wschodzie. Mieszkańcy zachodu i północnego zachodu odczują komfort termiczny, na wschodzie będzie nam zimno, a w reszcie kraju - chłodno. Warunki biometeo okażą się korzystne na Pomorzu, niekorzystne na wschodzie, południu i częściowo w centrum oraz neutralne w pozostałej części Polski.

Klatka kluczowa-228565
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie będzie pochmurnie. Niewykluczony jest słaby, symboliczny opad śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -7/-5 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1004 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodny dzień. Temperatura maksymalna nie przekroczy -7/-6 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -3/-2 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z północy. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś we Wrocławiu będzie pochmurnie, ale z rozpogodzeniami. Nad ranem możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie -3/-2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie się obniża, w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie zapowiada się pochmurnie ze słabymi, ale ciągłymi opadami śniegu. Na termometrach pokażą się maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 987 hPa.

Klatka kluczowa-228515
Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: RITZAU SCANPIX

