W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się z północy na południe kraju przelotnymi opadami deszczu o sumie pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w górach mogą pojawić się burze. Podczas wyładowań może spaść miejscami w górach do 10 l/mkw., a lokalnie 15 l/mkw. Na północy Polski, po przejściu frontu, prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach będzie rozpędzał się do 50-70 kilometrów na godzinę, szczególnie na Pomorzu.