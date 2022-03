Pogoda na dziś - niedziela 13.03. Słonecznie, na termometrach do 11 stopni

W niedzielę będzie słonecznie. Tylko we wschodnich regionach pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza we wschodniej części kraju, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na północnym zachodzie. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego, słabo i umiarkowanie.