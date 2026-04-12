Prognoza Pogoda na dziś - niedziela, 12.04. Od 10 do 16 stopni. Gdzie w będzie najcieplej

Warunki biometeo w niedzielę

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niedziela przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na zachodzie wzrastające do dużego. Na krańcach zachodnich, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska pojawią się słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich i południowych.

Pogoda na niedzielę

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w przeważającej części kraju wyniesie w granicach 60 procent. Najpierw odczujemy chłód, a później - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się na ogół korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie pojawi się zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane, a tylko przejściowo - duże. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr powieje ze wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na niedzielę dla Poznania prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, a po południu wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dla Wrocławia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wzrośnie do 15 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 992 hPa.

