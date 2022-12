Pogoda na dziś - niedziela 11.12. Polska w objęciach zimowych opadów, będzie mocno sypać

Pogoda na dziś. W niedzielę 11.12 w wielu regionach będzie sypał śnieg. Najmocniej będzie padać we wschodniej i południowej części kraju, miejscami do 10-15 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od -3 do 0 stopni Celsjusza.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum Polski prognozowane są opady śniegu, na niektórych obszarach dość intensywne, do 10-15 centymetrów. Łącznie suma opadów, w miejscach, gdzie zaczęło padać w nocy, jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, może sięgnąć jednak nawet 20-30 centymetrów.

Na Pomorzu możliwe są przejaśnienia z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków północnych, na zachodzie słaby, poza tym umiarkowany, a na wschodzie okresowo dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę. Możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

Warunki biometeorologiczne - niedziela 11.12

Wilgotność powietrza wahać się będzie od 80 do 90 procent. Mieszkańcy wschodniej Polski odczują mróz, w pozostałych regionach będzie zaś zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne na południu i wschodzie kraju, w pozostałych regionach będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie zapowiada się pochmurna z opadami śniegu do 5-10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2 st. C. Północny wiatr okaże się umiarkowany. Barometry pokażą w południe 991 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby do umiarkowanego. Barometry wskażą w południe 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania pochmurna niedziela. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie wyniesie w południe 998 hPa

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurna z opadami śniegu do 3-5 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -1 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Barometry pokażą w południe 992 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna niedziela z opadami śniegu do 5-10 cm. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie wyniesie w południe 975 hPa.

