Pogoda na dziś - niedziela 11.06. W górach możliwe burze, od 20 do 26 stopni

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na południowym wschodzie Polski pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach może osiągać prędkość do 50 kilometrów na godzinę.