Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

W niemal całej Polsce niedziela zapowiada się pochmurnie - na przejaśnienia i rozpogodzenia mogą liczyć tylko mieszkańcy zachodu. Opady śniegu nie ominą za to żadnego rejonu, ale ich natężenie będzie zmienne: przeważnie spadnie 1-5 centymetrów śniegu, ale w górach - do 15 cm, na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii - do 30 cm, a lokalnie nawet więcej. Temperatura wyniesie maksymalnie od -9/-8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -4/-2 st. C na południu, zachodzie i w centrum kraju, do -1/0 st. C na Pomorzu. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego zachodu, którego porywy osiągną do 50-60 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - do 80 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Warunki biometeo

W niedzielę w Polsce będzie mokro. W pasie od Wybrzeża, przez centrum, po południowy wschód wilgotność przekroczy 90 procent. Niskie temperatury, w połączeniu ze stosunkowo silnym wiatrem, sprawią, że odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie szykuje się pochmurna niedziela. Z jednej strony można liczyć na rozpogodzenia, z drugiej - wystąpią słabe i umiarkowane, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -4/-3 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie chmury przyniosą umiarkowane, przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -2/0 st. C. Powieje dość silnie, porywiście z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę niebo nad Poznaniem zakryją chmury. Spodziewane są umiarkowane, przelotne opady śniegu. Słupki rtęci wskażą nie więcej niż -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna niedziela z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5/-4 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, ale porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie będzie pochmurna, z przelotnymi opadami śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje umiarkowany i porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 990 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl