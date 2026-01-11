Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 11.01. Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu

|
Będzie mocno sypał śnieg
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedziela, 11.01 przyniesie opady śniegu w całym kraju. W niektórych rejonach może spaść nawet ponad 30 centymetrów białego puchu. Uczucie zimna pogłębią silne podmuchy wiatru.

W niemal całej Polsce niedziela zapowiada się pochmurnie - na przejaśnienia i rozpogodzenia mogą liczyć tylko mieszkańcy zachodu. Opady śniegu nie ominą za to żadnego rejonu, ale ich natężenie będzie zmienne: przeważnie spadnie 1-5 centymetrów śniegu, ale w górach - do 15 cm, na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii - do 30 cm, a lokalnie nawet więcej. Temperatura wyniesie maksymalnie od -9/-8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -4/-2 st. C na południu, zachodzie i w centrum kraju, do -1/0 st. C na Pomorzu. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego zachodu, którego porywy osiągną do 50-60 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - do 80 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Klatka kluczowa-150971
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W niedzielę w Polsce będzie mokro. W pasie od Wybrzeża, przez centrum, po południowy wschód wilgotność przekroczy 90 procent. Niskie temperatury, w połączeniu ze stosunkowo silnym wiatrem, sprawią, że odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-151008
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie szykuje się pochmurna niedziela. Z jednej strony można liczyć na rozpogodzenia, z drugiej - wystąpią słabe i umiarkowane, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -4/-3 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie chmury przyniosą umiarkowane, przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -2/0 st. C. Powieje dość silnie, porywiście z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę niebo nad Poznaniem zakryją chmury. Spodziewane są umiarkowane, przelotne opady śniegu. Słupki rtęci wskażą nie więcej niż -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna niedziela z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5/-4 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, ale porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie będzie pochmurna, z przelotnymi opadami śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje umiarkowany i porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 990 hPa.

Klatka kluczowa-150992
Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Tu nocą we znaki dadzą się zimowe zagrożenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tu nocą we znaki dadzą się zimowe zagrożenia

Prognoza

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg, noc
Tu nocą we znaki dadzą się zimowe zagrożenia
Prognoza
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
Prognoza
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
Prognoza
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
Polska
Zima, śnieg, śnieżyca, zawieja
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
Polska
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
Śnieżyca
"Bądźmy czujni i ostrożni". Trzy osoby zmarły
Polska
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Polska
Smog
Zła jakość powietrza. Wysłano alert RCB
Smog
Jezioro Balaton w styczniu
Zamarzło jedno z najsłynniejszych jezior Europy
Mroźne wzory
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej
Polska
Śnieg, zima, las
Miejscami popada śnieg
Prognoza
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
Prognoza
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Prognoza
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Prognoza
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
Polska
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Przedszkola i szkoły zawiesiły zajęcia
TVN24
Zimno, Gajnik (Dolnośląskie)
Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was
Polska
Smog
Alert RCB. Tam powietrze może być niezdrowe
Smog
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
Prognoza
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Pierwsza taka decyzja w historii ISS
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom