Pogoda na dziś - niedziela 1.01. Nowy Rok bardzo ciepły, wietrzny, a miejscami mokry

Nowy Rok będzie kolejnym zaskakująco ciepłym dniem. Temperatura na zachodzie kraju sięgnie aż 18 stopni Celsjusza. W północnych regionach popada deszcz lub mżawka, na pozostałym obszarze Polski można spodziewać się przejaśnień.

Niedziela, 1 stycznia, upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na północy Polski pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 15 st. C w centrum kraju, do aż 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Do tej pory rekordowo ciepły 1 stycznia przypadł w 2007 roku, kiedy to w miejscowości Grabik (woj. dolnośląskie) zanotowano 15,9 st. C, a w Legnicy temperatura maksymalna wyniosła 12,6 st. C.

Nowy Rok będzie również wietrzny. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie. Na przeważającym obszarze kraju w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę, na północy do 80-90 km/h, a w górach osiągnie powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wahać się będzie od 70 do 80 procent. Prawie w całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na południowym zachodzie będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1006 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu niedziela z dużym zachmurzeniem, okresami pojawi się deszcz. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach będzie wiał do 60-90 km/h. Barometry wskażą w południe 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-70 km/h. Ciśnienie osiągnie w południe 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka niedziela z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-70 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalnie osiągnie 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach będzie wiał do 50-70 km/h. Barometry wskażą w południe 998 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

