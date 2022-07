Pogoda na dziś - niedziela 10.07. Chłód, deszcz i burze z gradem

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i w Małopolsce, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a podczas burz silny, w porywach rozpędzają się do 80 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku północno-zachodniego i zachodniego.