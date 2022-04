Pogoda na dziś - niedziela 10.04. Padać będzie w wielu regionach kraju, od 7 do 10 stopni

Pogoda na dziś. W niedzielę wystąpi spore zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Powieje też dość silny wiatr, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego, przejściowo dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Na Mazurach mogą pojawić się pojedyncze burze. Tylko na południowym wschodzie kraju nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.