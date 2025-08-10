Pogoda na dziś. Niedziela 10.08 zapowiada się z większą ilością chmur, a miejscami z opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy wartości osiągające nawet 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na północy i wschodzie kraju w niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, których suma wyniesie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawić się mogą również burze, podczas których opadów będzie więcej, do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23-24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 26-28 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie dość niska na południowym zachodzie i wyniesie powyżej 40 procent. Im dalej na północny wschód tym wilgotność powietrza będzie większa. Na zachodzie i na północy warunki biometeo będą niekorzystne, w pozostałych regionach kraju okażą się neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie będzie pogodnie, chociaż może spaść słaby, przelotny deszcz. Temperatura nie przekroczy 28-29 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowy, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Może również wystąpić słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, południowy, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Dla Poznania na niedzielę prognozowana jest pogodna i słoneczna aura bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 24-25 st. C. Umiarkowany i porywisty wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu będzie pogodnie i słonecznie. Opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy do 26-27 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

Dla Krakowa prognozowana jest pogodna, bezdeszczowa aura. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 29-30 st. C. Powieje umiarkowany - a w porywach dość silny - południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosnąć.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl