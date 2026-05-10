Pogoda na dziś - niedziela, 10.05. Tu termometry pokażą dziś ponad 20 stopni

Wiosna, słońce, ciepło
Warunki biometeo w niedzielę
Pogoda na dziś. Niedziela, 10.05 zapewni mieszkańcom większości Polski dużo słońca. W ciągu dnia w części kraju pojawi się jednak więcej chmur. Będą miejsca, gdzie temperatura przekroczy 20 stopni.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Pochmurna aura spodziewana jest jedynie na północnym-wschodzie Polski, a w ciągu dnia więcej chmur pojawi się na zachodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11-12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę
Warunki biometeo

W większości kraju wilgotność powietrza wyniesie od 40 do 60 procent. Wyższa będzie jedynie na północnym wschodzie, gdzie może przekroczyć 90 procent. Na przeważającym obszarze odczujemy komfort termiczny - wyjątkiem będą północny wschód i Pomorze Gdańskie, gdzie zapanuje chłód.

Warunki biometeo w niedzielę
Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela będzie słoneczna. Temperatura osiągnie maksymalnie 18-19 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hektopaskale.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pogodna i słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie 15-16 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela przyniesie mieszkańcom Poznania dość pogodną aurę. Temperatura osiągnie maksymalnie 18-19 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu niedziela zapowiada się dość pogodnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 20-21 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu i wschodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka słoneczna niedziela. Temperatura wzrośnie do 18-19 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 988 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
