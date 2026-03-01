Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 1.03. Taki będzie pierwszy dzień marca

|
Wiosna, przedwiośnie, bazie
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedziela, 1.03 nie będzie tak ładna i ciepła jak sobota, ale wciąż będziemy mogli poczuć wiosnę. Zobaczymy trochę słońca, a słupki rtęci - w zależności od regionu - wskażą maksymalnie od kilku do kilkunastu stopni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W niedzielę niebo będzie zachmurzone w umiarkowanym, przejściowo dużym stopniu. Lokalnie na północy może wystąpić słaby, symboliczny opad deszczu poniżej 1 litra na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 6-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum, do 13-14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Na Pomorzu porywy sięgną 60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-259442
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na zachodzie, gdzie wyniesie 60 procent, a najwyższa na północnym wschodzie, gdzie przekroczy 90 procent. Mieszkańcy północy odczują chłód, południa - ciepło, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo będą korzystne w większości kraju - poza północą i północnym zachodem, gdzie okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-259440
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 10-11 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu i skręcający na zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie niedziela przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Przejściowo może słabo, symbolicznie popadać deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 7-9 st. C. Powieje umiarkowany - w porywach dość silny - wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 10-11 st. C. Da się odczuć umiarkowany wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś mieszkańców Wrocławia czeka duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie zapanuje pogodna aura. Temperatura osiągnie maksymalnie 12-13 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 999 hPa.

Klatka kluczowa-259471
Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Roztopy
Gwałtowne wzrosty i wezbrania. IMGW ostrzega
Prognoza
Możliwe roztopy
Roztopów ciąg dalszy. Tu nadal jest groźnie
Polska
Narciarze uratowali mężczyznę zakopanego w śniegu
Odkopali go spod śniegu. Powiedział "muszę znaleźć żonę" i zjechał w dół stoku
Świat
Noc, deszcz
W części kraju nad ranem popada
Prognoza
Wiosennie we Wrocławiu
Wiosenny ostatni dzień lutego. "Wreszcie widzę uśmiech na twarzy"
Polska
Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina
Świat
Strażacy ratują turystów, którzy utknęli na niszczycielu z II wojny światowej
Utknęli na niszczycielu, bo wiatr zwiał trap
Świat
Będzie pogodnie, wiosna
Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Astma to poważna choroba
Jak zminimalizować ryzyko ataku astmy w domu i w biurze. Naukowcy radzą
Smog
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Burze zniszczyły ponad 230 tysięcy domów
Świat
Peru, osuwisko
Ogromna masa błota spłynęła ze zbocza
Świat
Komar widliszek z gatunku Anopheles gambiae - zdj. ilustracyjne
Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi
Nauka
Odwilż, przedwiośnie
Powieje wiosną w ostatni dzień lutego
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Artemis łapie kolejne opóźnienie. NASA zmienia plany
Świat
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
Prognoza
Wiosenna pogoda w Gorzowie Wielkopolskim
Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec
Polska
Wyciek ropy
"Usłyszałem trzy wybuchy. Myślałem, że doszło do jakiejś eksplozji"
Świat
Słonecznie, wiosenna aura
Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?
Prognoza
Tornado przeszło przez Pinson
Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk
Świat
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
Smog
Żbik (Felis silvestris) w górach Taunus w Niemczech
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"
Nauka
Pogoda na marzec. Jakiej temperatury i jakich opadów się spodziewać
Tak może padać w marcu
Arleta Unton-Pyziołek
Berlin
W Berlinie "receptory witaminy D wreszcie zostały pobudzone"
Świat
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia
Nauka
Pogodny dzień
Aż 18 stopni. Co jeszcze nas czeka?
Prognoza
Zniszczenia po powodzi w Brazylii
Rośnie bilans ofiar śmiertelnych. "To jest jak jakiś horror"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie lekki mróz
Prognoza
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
Świat
Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
Zajadała się tym cała Europa - poza częścią Kujaw
Nauka
Huragan Melissa
Melissa wyrównała rekord Allena. Nowe informacje o potwornym huraganie
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom