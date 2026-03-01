Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

W niedzielę niebo będzie zachmurzone w umiarkowanym, przejściowo dużym stopniu. Lokalnie na północy może wystąpić słaby, symboliczny opad deszczu poniżej 1 litra na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 6-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum, do 13-14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Na Pomorzu porywy sięgną 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na zachodzie, gdzie wyniesie 60 procent, a najwyższa na północnym wschodzie, gdzie przekroczy 90 procent. Mieszkańcy północy odczują chłód, południa - ciepło, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo będą korzystne w większości kraju - poza północą i północnym zachodem, gdzie okażą się neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 10-11 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu i skręcający na zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie niedziela przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Przejściowo może słabo, symbolicznie popadać deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 7-9 st. C. Powieje umiarkowany - w porywach dość silny - wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 10-11 st. C. Da się odczuć umiarkowany wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś mieszkańców Wrocławia czeka duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie zapanuje pogodna aura. Temperatura osiągnie maksymalnie 12-13 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 999 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl