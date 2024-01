Pogoda na dziś - niedziela 07.01. Na termometrach od -13 do -1 stopnia

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie od małego na północy kraju do dużego i całkowitego na południu. W południowych regionach spadnie od 5 do 10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -1 st. C w rejonie Pomorza Zachodniego. Z kierunku północno-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr. Tyko w Bieszczadach będzie silny, w porywach rozpędzając się do 60-70 kilometrów na godzinę.