Pogoda na dziś - niedziela 06.02. Deszcz, deszcz ze śniegiem, wiatr mocno powieje

Pogoda na dziś. W niedzielę będzie pochmurno z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie do 8 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie. Wystąpią opady deszczu, a miejscami spadnie również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, umiarkowanie i okresami dość silnie. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w większości kraju sięgnie ponad 90 procent. Będzie odczuwalne zimno lub chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 996 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 982 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl