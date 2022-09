Pogoda na dziś - niedziela 04.09. W niewielkiej części kraju może spaść deszcz, poza tym słonecznie

W niedzielę na północy kraju będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Im dalej na południe, tym zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego. W południowych regionach lokalnie mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C w Suwałkach i Białymstoku do 22-23 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunku północno-wschodniego i wschodniego.