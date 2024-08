czytaj dalej

Sławosz Uznański poinformował w mediach społecznościowych, że w poniedziałek rozpocznie szkolenie, które ma go przygotować do misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. - Jestem bardzo podekscytowany, czekałem na ten moment od jakiegoś czasu - powiedział na antenie TVN24 polski astronauta. Już w weekend przeprowadza się do amerykańskiego Houston.