Pogoda na dziś - niedziela 03.12. Śnieg spadnie w całym kraju

Pogoda na dziś. W niedzielę 03.12 wszędzie pojawią się słabe i przelotne opady śniegu. Termometry wskażą od -4 do 2 stopni Celsjusza. Biomet będzie niekorzystny.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, choć niebo będzie się nieco przejaśniać. Przelotne opady śniegu od 1 do 2 centymetrów pojawią się w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Warmii do 2 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.