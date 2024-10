Pogoda na dziś, czyli wtorek, 29.10. Szary, pochmurny dzień

Pogodę w Polsce zdominuje pochmurna aura. W przeważającej części kraju mogą pojawić się opady mżawki i bardzo słabego, drobnego deszczu oraz towarzyszące im zamglenia. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C w pasie południowym. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby do okresowo umiarkowanego.