Prognoza Pogoda na dziś - czwartek, 9.04. Lokalnie pojawią się zimowe opady Damian Zdonek |

Czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie - od umiarkowanego na zachodzie do dużego i całkowitego na wschodzie i w centrum. Na krańcach południowo-wschodnich prognozowane są przelotne opady deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy, lokalnie - deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 7-8 st. C w centrum, do 10-11 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 80 procent. We wschodniej połowie Polski warunki biometeo będą niekorzystne, w zachodniej - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny czwartek z rozpogodzeniami. Termometry wskażą maksymalnie 6-7 st. C. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Na czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 4-5 st. C. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1026 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9-10 st. C. Wiejący z północy wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodny czwartek. Temperatura maksymalna sięgnie 9-10 st. C. Wiat północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 7-8 st. C. Wiat północno-zachodni i północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie stabilne.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl