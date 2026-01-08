Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, zwłaszcza w rejonach zachodnich. Jedynie na południowym wschodzie i wschodzie Polski zrobi się pochmurno. Tam prognozowane są słabe i umiarkowane, ciągłe opady śniegu do 2-5 centymetrów, lokalnie do 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -8/-7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do -6/-5 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr, jedynie na wschodzie okaże się umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 95 procent. Prawie wszędzie będzie zimno, tylko mieszkańcy południowo-wschodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, na zachodzie - neutralne.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie pochmurną aurę. Przejściowo możliwy jest słaby opad śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -7/-6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurny czwartek. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -8/-7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7/-5 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodny czwartek. Temperatura maksymalna wyniesie -7/-5 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi, ciągłymi opadami śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -6/-5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 983 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl