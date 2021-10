Pogoda na dziś - czwartek 7.10. Miejscami deszcz, ale jest szansa na słońce. Powieje silniejszy wiatr

Pogoda na dziś, czwartek 7.10: w części zachodnich regionów będzie pochmurnie. Przed południem na Przedgórzu Sudeckim i Pomorzu możliwe są słabe opady deszczu. W pozostałych regionach Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i małe. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum, do 17 st. C na północnym zachodzie. Słaby i umiarkowany, wiatr powieje z kierunków wschodnich. Na południowym wschodzie okresami może być dość silny, rozpędzając się do 30-50 kilometrów na godzinę.