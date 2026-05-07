Pogoda na dziś - czwartek, 7.05. Deszcz, burze i niekorzystny biomet

Deszcz, deszczowo, wiosna
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Czwartek, 7.05, przyniesie długo wyczekiwany deszcz. Padać ma niemal wszędzie, ponadto pojawić się mogą burze. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

W czwartek na północy i zachodzie Polski będzie pochmurno i spodziewane są tam przejściowo słabe opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami rzędu 2-5 l/mkw., lokalnie 10 l/mkw. Tego dnia mogą również pojawić się burze, najprawdopodobniej na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Podczas wyładowań może sypnąć gradem i spaść do 15-30 l/mkw. deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 16-20 st. C w centralnej Polsce, do 23-25 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr na zachodzie i północy okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Natomiast na południu i wschodzie będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. Na północy kraju będzie chłodno, na wschodzie i południowym wschodzie - ciepło, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo w całej Polsce okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. W drugiej części dnia może przelotnie popadać deszcz i zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 20-21 st. C. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni, okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 944 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurny czwartek, okresami popada słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9-10 st. C. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę z okresowymi, słabymi opadami deszczu. Słupki rtęci sięgną 11-12 st. C. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno, okresami popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16-17 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 946 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie. W drugiej części dnia może przelotnie popadać deszcz i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22-23 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 944 hPa i będzie wzrastać.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
