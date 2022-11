Pogoda na dziś - czwartek 3.11. Popada w niewielkiej części kraju

W czwartek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu przed południem pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr z kierunku zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, w zachodnich regionach okresami dość silnie.