Czwartek w całym kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Od zachodu w głąb Polski ma przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Obficiej popadać może w regionach centralnych i południowo-wschodnich - tam niewykluczone będzie 15 l/mkw. Miejscami może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, poprzez 20 st. C w centrum, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, tylko w burzach silny.