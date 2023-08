Pogoda na dziś - czwartek 3.08. Miejscami zagrzmi i silnie powieje

Pogoda na dziś - czwartek 3.08

Czwartek w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotne opady do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wyjątkiem będzie południowo-zachodnia Polska, gdzie na ogół nie powinno padać. Na Pomorzu pojawią się burze z opadami do 20 l/mkw. i wiatrem rozwijającym w porywach 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h.