Prognoza Pogoda na dziś - czwartek 30.04. Czeka nas pogodny, miejscami dość ciepły dzień Arleta Unton-Pyziołek

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niebo nad Polską będzie w czwartek zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Więcej chmur ma pojawić się głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju, a na Podlasiu niewykluczone będą opady deszczu. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 13 st. C w centralnej Polsce, do 17-18 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie najniższa na południu kraju i wyniesie około 50 procent, zaś najwyższa, ponad 60 procent, zapanuje na północy. We wschodniej Polsce odczujemy chłód, a w zachodniej - komfort termiczny. Biomet w regionach zachodnich i południowych okaże się korzystny, na wschodzie i północy - niekorzystny a pomiędzy powyższymi strefami - neutralny.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale mają wystąpić przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe barometry wskażą 1016 hPa, a ciśnienie ma lekko spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie czwartek przyniesie pochmurne niebo i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach w południe zobaczymy 1028 hPa, a ciśnienie ma lekko spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w czwartek spodziewane jest pochmurne niebo z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie lekko spadać i w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu czwartek upłynie pod znakiem pogodnej aury, dopiero po południu chmur będzie więcej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr okaże się północno-wschodni, słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 1016 hPa, ciśnienie będzie lekko spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcom Krakowa czwartek przyniesie początkowo pogodne niebo, po południu pojawi się więcej chmur. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa, ciśnienie będzie lekko spadać.