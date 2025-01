Sporo słońca, na termometrach aż 12 stopni. Pogoda na dziś

Czwartek na północy kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury, miejscami pojawią się słabe opady deszczu o sumie do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie dość pogodnie, a na południu i południowym wschodzie - słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północy, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny.