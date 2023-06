Pogoda na dziś - czwartek 29.06. Część kraju z burzami, w niektórych regionach gorąco

Pogoda na dziś. Czwartek 29.06 prawie w całej Polsce przyniesie dużo słońca. Popada i zagrzmi we wschodnich regionach. Termometry wskażą od 23 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek będzie na ogół pogodnie. We wschodnich regionach kraju przejściowo zachmurzenie wzrośnie i pojawią się tam przelotne opady deszczu rzędu 1-10 litrów wody na metr kwadratowy, a na krańcach wschodnich wystąpią pojedyncze, słabe burze z opadami do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 stopni Celsjusza na wschodzie, do 25-26 st. C w centrum i na zachodzie Polski. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie, na wschodzie i północy okresami okaże się silniejszy, w porywach dochodząc do 50 km/h.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 50-70 procent. We wschodniej połowie Polski będzie odczuwalny komfort termiczny, osoby przebywające w pozostałych regionach odczują ciepło. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się korzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Na czwartek dla Gdańska, Sopotu i Gdyni również prognozowana jest pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 26 st. C. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i zacznie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i zacznie spadać.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl