Przydadzą się parasole. Pogoda na dziś

W czwartek będzie pochmurno. Na ogół pojawią się słabe opady deszczu z dużymi przerwami o natężeniu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Umiarkowane opady prognozowane są na północnym wschodzie Polski - do 2-5 l/mkw., intensywniejsze opady od godzin wieczornych możliwe są głównie na Śląsku i w Małopolsce, do 10-15 l/mkw. W górach mocno sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C, lokalnie 12 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, lokalnie zmienny, słaby i umiarkowany.