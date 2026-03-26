Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Czwartek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Deszcz będzie padała w pasie od Śląska, przez Mazowsze, po Suwalszczyznę. Suma opadów wyniesie 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na południu 10-20 l/mkw. W górach spadnie 10-20 centymetrów śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 5-6 stopni Celsjusza lokalnie na południu do 8-10 st. C na pozostałym obszarze Polski. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, który w porywach okaże się dość silny i osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w czwartek

Najwyższa wilgotność, wynosząca powyżej 90 procent, będzie na obszarze od Lubelszczyzny i Ziemi Zamojskiej po Małopolskę. W strefie frontu atmosferycznego warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast w pozostałych miejscach - neutralne.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w stolicy aura będzie pochmurna. Prognozowane są również opady deszczu w pierwszej części dnia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni i północny, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać..

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9-10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie pochmurny, a opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu będzie pochmurno, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach nie zobaczymy więcej 9-10 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie pochmurno. Pojawią się umiarkowane, ciągłe opady deszczu. Temperatura maksymalna ywniesie 6-7 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni i północy, umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 975 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl