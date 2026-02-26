Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 26.02. Chmury się rozwieją. Pogoda poprawi nam nastrój

Pogodnie, słonecznie, ciepło na wiosnę
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Czwartek 26.02 przyniesie nam głównie pogodne niebo. Nie powinno padać. Miejscami odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W czwartek niebo nad Polską będzie raczej pogodne, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Chmur lokalnie będzie więcej tylko przejściowo, rano na wschodzie, a po południu również na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 9 st. C w centralnej Polsce, do 14, lokalnie 15 st. C na zachodzie. Powieje południowy, przeważnie umiarkowany wiatr, jedynie w górach i na wybrzeżu okresami dość silny, z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-252700
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent w regionach centralnych do 80 procent na wschodzie i północnym zachodzie. Zapanuje głównie komfort termiczny, ale na północnym wschodzie może być nam chłodno, a w zachodniej Polsce - ciepło. Spodziewany jest korzystny biomet.

Klatka kluczowa-252753
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie słoneczne niebo, z niewielkim tylko zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1017 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest raczej pogodna aura, z przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem pod koniec dnia. Temperatura maksymalna sięgnie 5 st. C. Powieje umiarkowany, okresowo dość silny wiatr południowy. Ciśnienie będzie się lekko wahać i wyniesie w południe 1025 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w czwartek dość pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem przez chmury piętra wysokiego. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1015 hPa, ciśnienie ma się nieznacznie wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Raczej pogodny czwartek spodziewany jest we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje przeważnie słaby wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie ma się wahać, na barometrach w południe zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcom Krakowa czwartek przyniesie pogodne niebo. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą sektora wschodniego. Ciśnienie w południe osiągnie 1002 hPa i będzie się lekko wahać.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Dolina Mięguszowiecka zimą
Polacy zginęli pod lawiną w Tatrach Wysokich
Świat
Smog w Krakowie
Korekta kontrowersyjnej SCT. Gminy zajęły stanowisko
Smog
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
W nocy śnieg, w dzień 15 stopni
Prognoza
Lisy próbowały zakłócić posiłek bielika na litewsko-białoruskiej granicy
Starcie zwierząt na granicy litewsko-białoruskiej. Nagranie
Świat
Mieszkańcy Anglet w południowej Francji cieszą się z pogodnej aury
We Francji jest o włos od upału
Świat
Wiosna, sikorka
Blisko 20 stopni. Meteorologiczna wiosna zacznie się z przytupem
Prognoza
Księżyc
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem tuż-tuż
Ciekawostki
Rocky odnalazł się po 43 dniach
Pies zgubił się i spędził ponad 40 dni w górach
Świat
Gołoledź, oblodzenie
Zagrożenie lodem powróci. Mapy
Prognoza
Stan alarmowy na rzece Mławka w Szreńsku
"Kto mieszka tutaj blisko, jest w emocjach"
Polska
Śnieg, roztopy
IMGW ostrzega. Tu wciąż może być groźnie
Prognoza
Zalana trasa S6
Woda blokuje drogę już od kilkudziesięciu godzin
Polska
Powodzie i osuwiska w Brazylii
Domy przysypane ogromną warstwą błota. Wiele ofiar
Świat
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Strefa opadów nad Polską. Zobacz mapy
Prognoza
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Szklanka na drogach i chodnikach. Tu będzie niebezpiecznie
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Od lekkiego mrozu do nawet 10 stopni. Miejscami poprószy
Prognoza
Oblodzenia, marznące opady, gołoledź, szklanka
Nocą pojawi się lodowica. Uważajmy
Prognoza
Możliwe roztopy
"Jedne pola skorzystają z zimowej kołderki, inne odczują skutki odwilżowej huśtawki"
Polska
Grecki region Ewros pod wodą
Powódź w Grecji. Na horyzoncie kolejne obfite opady
Świat
Tygrys z parku Tiger Kingdom Chiang Mai, gdzie w lutym zmarły 72 tygrysy
Padło ponad 70 tygrysów. Żyły w parku odwiedzanym przez turystów
Świat
Pogodnie, wiosna
Napłynie powietrze znad Afryki. Jak ciepło będzie?
Prognoza
Zalany dom w miejscowości Objezierze (woj. pomorskie)
"Dużo wody, wszystko jeszcze płynie"
Polska
Nowojorski Times Square pod śniegiem
Bałwan na Times Square, biało w Central Parku
Świat
Śnieżyce nękają część USA
Znany dziennik podjął bezprecedensową decyzję. Przez śnieżycę
Świat
Opady we wtorek
Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy
Prognoza
Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Katastrofa śmigłowca. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
Śnieżyce w USA
Spadło ponad 90 centymetrów śniegu, setki tysięcy odbiorców bez prądu
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem
To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów
Prognoza
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu
Polska
Interwencja strażaków po zalaniu spowodowanym roztopami
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom