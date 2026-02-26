Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

W czwartek niebo nad Polską będzie raczej pogodne, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Chmur lokalnie będzie więcej tylko przejściowo, rano na wschodzie, a po południu również na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 9 st. C w centralnej Polsce, do 14, lokalnie 15 st. C na zachodzie. Powieje południowy, przeważnie umiarkowany wiatr, jedynie w górach i na wybrzeżu okresami dość silny, z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent w regionach centralnych do 80 procent na wschodzie i północnym zachodzie. Zapanuje głównie komfort termiczny, ale na północnym wschodzie może być nam chłodno, a w zachodniej Polsce - ciepło. Spodziewany jest korzystny biomet.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie słoneczne niebo, z niewielkim tylko zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1017 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest raczej pogodna aura, z przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem pod koniec dnia. Temperatura maksymalna sięgnie 5 st. C. Powieje umiarkowany, okresowo dość silny wiatr południowy. Ciśnienie będzie się lekko wahać i wyniesie w południe 1025 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w czwartek dość pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem przez chmury piętra wysokiego. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1015 hPa, ciśnienie ma się nieznacznie wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Raczej pogodny czwartek spodziewany jest we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje przeważnie słaby wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie ma się wahać, na barometrach w południe zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcom Krakowa czwartek przyniesie pogodne niebo. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą sektora wschodniego. Ciśnienie w południe osiągnie 1002 hPa i będzie się lekko wahać.