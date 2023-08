Pogoda na dziś - czwartek 24.08. Słonecznie i gorąco

Czwartek będzie na ogół słoneczny. W niektórych miejscach okresowo zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. W rejonie Podlasia pojawią się słabe i przelotne opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.