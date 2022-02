Pogoda na dziś - czwartek 24.02. Słońce i nawet 10 stopni

Czwartek przyniesie pogodną, a miejscami wręcz słoneczną aurę. Tylko na Podlasiu i w północno-zachodniej części kraju może pojawić się nieco większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunku południowego. Będzie umiarkowany, jedynie na północy i w górach okresami dość silny. W porywach dojdzie tam do 40-60 kilometrów na godzinę.