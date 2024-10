Czwartek upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko okresami pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na Warmii, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na wschodzie będzie jeszcze północny, poza tym skręcający na południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.