Pogoda na dziś - czwartek 23.11. Bardzo silny wiatr i mieszanka opadów

Pogoda w czwartek nie będzie rozpieszczać. Czeka nas silny wiatr, który na nizinach może rozpędzać się w porywach nawet do 100 kilometrów na godzinę. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na drogach i chodnikach będzie ślisko.

W czwartek zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Przechodzący przez Polskę układ frontów atmosferycznych w południowo-wschodniej części kraju przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, który lokalnie będzie zamarzać i powodować gołoledź. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu, miejscami obfite, do 10 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, silny i porywisty, w większości kraju w porywach osiągając prędkość 60-100 kilometrów na godzinę, w strefie brzegowej ponad 110 km/h, a w górach rozpędzi się nawet do 150 km/h.